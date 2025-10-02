الصناعات الكيميائية نحو الإقلاع عبر شراكات “عمومي–عمومي”

أشرف وزير الصناعة، يحيى بشير، على اجتماع عمل مع مجمع ACS للصناعات الكيميائية بمقر الوزارة، بحضور الرئيس المدير العام للمجمع، المدراء العامين للفروع وإطارات الوزارة.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، فإنه خلال هذا اللقاء، تم تقديم عرض مفصل حول الوضعية العامة للمجمع وفروعه النشطة في مجالات استراتيجية تشمل المواد الأولية، مواد التنظيف، الورق، البلاستيك، الزجاج (بما فيه زجاج السيارات) إضافة إلى الصناعات الكيماوية الدقيقة مثل الأصبغة.

وأكد الوزير أن الصناعات الكيميائية تمثل رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني من خلال توفير مدخلات أساسية لقطاعات الميكانيك، النسيج ومواد البناء، داعياً إلى تعزيز التكامل بين المجمعات العمومية عبر شراكات “عمومي–عمومي” بما يضمن ترشيد الموارد وتطوير سلاسل القيمة.

كما شدّد على أهمية تثمين الكفاءات التقنية والعلمية داخل المجمع، مشيداً بخبرة مخابر ENAP في الصناعات الصبغية، وداعياً إلى الاستثمار في التكوين المستمر ونقل المعرفة لضمان استدامة هذه القدرات الوطنية.

وفي سياق متصل، دعا الوزير إلى تسريع الانفتاح على الأسواق الخارجية من خلال رفع الصادرات وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات الدولية والحصول على الشهادات التقنية الضرورية لتعزيز التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وبخصوص التسيير العصري، أكد الوزير أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية، مشدداً على إدماج أنظمة الرقمنة في تسيير الإنتاج والتوزيع وضمان التتبع الرقمي للمخزون والعمليات بما يعزز المردودية والشفافية.

وفي ختام اللقاء، أكد يحيى بشير أن جميع الانشغالات التي طُرحت دُوّنت بدقة، مع التزام الوزارة بإيجاد حلول عملية وفورية، وتنظيم اجتماعات دورية لمتابعة المشاريع ميدانياً، مجدداً التزامه بمرافقة المجمع في تجاوز التحديات وتسريع وتيرة الإنجاز بما ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى بناء صناعة وطنية تنافسية، متطورة ومستدامة.