الصناعة الصيدلانية الجزائرية محط اهتمام الأفارقة

سفير تنزانيا يزور شركة "بيوفارم" ويدعوها للاستثمار في بلاده

تلقى الصناعة الصيدلانية الجزائرية اهتماما بالغا من قبل عديد الدول الإفريقية الراغبة في تعزيز الشراكة والتعاون مع المتعاملين الجزائريين، لما حققته من تطور واعتراف دولي، حيث استطاعت تغطية 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية واستثمرت في أصناف علاجية دقيقة ومبتكرة.

وفي هذا السياق حظيت، الأربعاء، شركة “بيوفارم” بزيارة عمل من قبل سفير تنزانيا جاكوب جيديون كينغو الذي تبادل مع المدير العام للشركة عبد الواحد كرار خلال جلسة حضرها إطارات من الطرفين أطراف الحديث حول واقع الصناعات الدوائية في الجزائر وآفاقها.

زيارة سفير تنزانيا تأتي في سياق تعزيز المعاملات بين البلدين في المجال الاقتصادي والصحي، حيث تندرج حسب تصريحات السفير في إطار الدبلوماسية الاقتصادية وفتح الباب للصناعة الدوائية الجزائرية للاستثمار في تنزانيا.

وأكّد السفير التنزاني أن احتياجات بلده تتمثل بالأساس في المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة “السكري والضغط الدموي” ومسكنات الألم والمطهرات الكحولية، مقترحا على مدير بيوفارم الاستثمار في تنزانيا، حيث عبر عن استعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة.

وقال السفير التنزاني،” للشروق”، بأن الصناعة الصيدلانية تعد مصدر فخر لإفريقيا، حيث وصفها بالعظيمة وأنها تقدم خدمات جليلة للجزائر وبقية دول العالم، وأثنى على المستوى العالي لإنتاج “بيوفارم”.

من جانبه، عبر عبد الواحد كرار المدير العام لـ”بيوفارم”، في تصريح للشروق، عن امتنانه لاختيار مؤسسته في اول زيارة للسفير التنزاني، مؤكدا بأن مقترح الاستثمار في تنزانيا سيدرس جدّيا، كما أنّ الزيارة تعد فرصة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية، خاصة في ظل استحداث المنطقة الحرة للتبادل الإفريقي التي تسمح بولوج الأسواق بسهولة أكثر.

وتطرّق كرار إلى أهمية اعتماد نظام التناغم بين الدول الإفريقية في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على غرار ما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي.

وقال كرار أنه وقف من خلال محادثته مع السفير على طبيعة إجراءات تسجيل وإنتاج الأدوية في تنزانيا وفرص التعاون بين الطرفين التي يأملها واعدة وطموحة.