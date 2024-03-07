الصناعة الصيدلانية: تعليمة لفائدة مؤسسات التصنيع

وجهت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تعليمة لفائدة مؤسسات التصنيع تخص إيداع الملفات المتعلقة برفع مختلف التحفظات.

وجاء في بيان للوزارة “نُنهي إلى علم كافة المؤسسات الصيدلانية للتصنيع أنه يمكن إيداع الملفات المتعلقة برفع مختلف التحفظات (بعد معالجة الطلبات التي تم قبول إيداعها) رقميا عبر المنصة التفاعلية “تبــادل إنتـــاج -TABADOL INTAJ” التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني”.

وأوضحت أن ذلك يكون من الأحد إلى الخميس من الساعة التـاسعة صباحا (9سـا) إلى الثالثـة مساءً (15ســا)، دون الحاجة إلى تحديد موعد.

وأشارتالوزارة إلى أن إجراءات الإيداع موضحة بالتفصيل في الوثيقة المرفقة لهذه التعليمة، كما توضح نفس الوثيقة إجراءات إيداع النسخة الورقية الأصلية.