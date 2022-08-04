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الجزائر

الصناعة الصيدلانية: غلق شركة لاستيراد المستلزمات الطبية لهذا السبب!

الشروق أونلاين
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الصناعة الصيدلانية: غلق شركة لاستيراد المستلزمات الطبية لهذا السبب!

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، الخميس، عن غلق مؤسسة استيراد المستلزمات الطبية “SARL BH LAB” بصفة مؤقتة.

وأفاد بيان للوزارة، أنه “تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21 ـ 82 المؤرخ في 23 فيفري 2021 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، قامت مصالح الوزارة اليوم الخميس 4 أوت بالغلق المؤقت لمؤسسة استيراد المستلزمات الطبّية SARL BH LAB”.

وأشار المصدر، أن الغلق جاء بسبب تسجيل بعض المخالفات بالإضافة إلى عدم احترام قواعد الممارسات الحسنة لتخزين المستلزمات الطبّية التي تم ملاحظتها من طرف المفتشية العامّة لوزارة الصناعة الصيدلانية.

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