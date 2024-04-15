الصناعة الميكانيكية وإنتاج الأدوية محور لقاء عون بوزير خارجية بيلاروسيا

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون وزير خارجية بيلاروسيا سيرغي ألاينيك، مرفوقا بسفيرها بالجزائر سيرغي تيرنتيف، بمقر الوزارة للحديث عن فرص التعاون بين البلدين في مجال الصناعة وإنتاج الأدوية.

وأفاد بيان للوزارة أن الطرفين تطرقا إلى ضرورة تطوير مجالات التعاون فيما يخص صناعة الجرارات والحافلات والصناعة الميكانيكية بكل أنواعها خاصة بعد تعليمات رئيس الجمهورية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والتوجه للصناعات الثقيلة خاصة وأن جمهورية بيلاروسيا متطورة في هذا المجال.

كما ناقش الطرفان مشاريع التعاون في مجال الإنتاج الصيدلاني ،حيث دعا السيد الوزير إلى ضرورة التعاون أكثر في هذا المجال خاصة ماتعلق بأدوية الأمراض المزمنة.

كما تطرق وزير خارجية بيلاروسيا إلى أن الجزائر تحضى بمكانة كبيرة في أفريقيا مايجعلها شريك فعال واستراتيجي لجمهورية بيلاروسيا للذهاب للتصنيع والتصدير لدول إفريقيا.

في الأخير دعا الوزير إلى تكوين لجنة مشتركة قبل نهاية شهر ماي للتطرق لمجالات التعاون وتبادل الخبرات.