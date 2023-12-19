الصندوق الوطني للاستثمار خامس شريك في “فيات الجزائر” ‏

العملية جاءت بعد رفع رأسمال الشركة

أعلن الصندوق الوطني للاستثمار دخوله رسميا في رأسمال شركة “فيات ‏الجزائر” اعتبارا من 12 ديسمبر الجاري، بغرض “المساهمة في ‏تطوير صناعة السيارات في الجزائر”، ليصبح بذلك خامس شريك في هذه ‏المؤسسة، رفقة كل من مجموعة “ستيلانتيس” العالمية للسيارات ومجمع “كوندور ‏إليكترونكس” والشركة الوطنية العمومية لإنتاج الآلات الميكانيكية ‏بقسنطينة وشركة “بالبا برو”.‏

وجاء إعلان الصندوق الوطني للاستثمار عن هذا الدخول عبر بيان مقتضب ‏نشره مساء الاثنين على حسابه الرسمي على شبكة “لينكاد إن”، لكنه لم يتضمن أي ‏تفاصيل بخصوص الحصة التي سيستحوذ عليها في شركة “فيات الجزائر” التي وكما هو معلوم ‏دخلت مرحلة الإنتاج رسميا اعتبارا من 11 ديسمبر. ‏

في هذا السياق، أفادت مصادر على صلة بالملف لـ”الشروق” أن دخول الصندوق الوطني ‏للاستثمار في رأسمال شركة “‏PCPA‏ ستيلانتيس فيات”، جاء على إثر عملية ‏رفع لرأسمال الشركة، مشيرة إلى أن العملية ما زالت جارية لحد الآن. ‏

ووفق التفاصيل المتوفرة بحوزة “الشروق”، فإن مجموعة “ستيلانتيس” كانت تحوز‏ 49 بالمائة من رأسمال شركة “فيات الجزائر”، بينما تتوزع بقية الأسهم على ‏كل من مجموعة كوندور بن حمادي بحصة تقدر بـ15.5 بالمائة، والمؤسسة ‏الوطنية العمومية لإنتاج الآلات الميكانيكية المتواجدة بالخروب بولاية قسنطينة ‏‏”‏PMO‏” بـ20 بالمائة، فضلا عن الشركة الخاصة “بالبا برو‏” ‏المتخصصة في الإنتاج الصيدلاني بـ15.5 بالمائة.‏

وبموجب العملية الجديدة ودخول الصندوق الوطني للاستثمار في رأسمال “فيات ‏الجزائر”، أوضحت المصادر ذاتها أن حصة مجموعة “ستيلانتنيس” ستصبح بـ51 ‏بالمائة، وتنقسم بقية الحصة أي 49 بالمائة بين الصندوق الوطني للاستثمار ‏وكوندور إلكترونيكس بن حمادي والمؤسسة الوطنية العمومية لإنتاج الآلات ‏الميكانيكية بقسنطينة وشركة “بالبا برو”.‏

وبموجب العملية، سيكون للصندوق الوطني للاستثمار والمؤسسة الوطنية العمومية ‏لإنتاج الآلات الميكانيكية بقسنطينة ما يسمى بأغلبية معطِّلة تناهز 37 بالمائة. ‏

للإشارة، فإن الصندوق الوطني للاستثمار يعتبر المساهم الرئيس وصاحب الأغلبية الساحقة بأسهم متعامل الهاتف النقال جازي، كما يملك 17 بالمائة أيضا في مصنع رونو للسيارات بواد تليلات بوهران والذي توقف عن النشاط منذ فترة.