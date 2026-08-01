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الصندوق الوطني للتقاعد يدعو مواليد أوت إلى تجديد وثائقهم

الشروق أونلاين
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الصندوق الوطني للتقاعد يدعو مواليد أوت إلى تجديد وثائقهم
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الصندوق الوطني للتقاعد

دعا الصندوق الوطني للتقاعد جميع المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد، المولودين خلال شهر أوت، إلى تجديد وثائقهم الثبوتية طيلة شهر أوت 2026، إلكترونيا عبر تطبيق “تقاعدي” (RetraiteDz)، في إطار تسهيل إجراءات التجديد وتفادي عناء التنقل.

وأوضح الصندوق أن عملية التجديد تتم عن بعد باستعمال خاصية التعرف على ملامح الوجه (R-FACE)، بما يتيح للمستفيدين إتمام الإجراءات بطريقة سريعة وآمنة من منازلهم.

وأشار إلى أن المستفيدين من التقاعد المباشر مطالبون بتأكيد الحياة عبر خاصية التعرف على ملامح الوجه، فيما يتعين على المستفيدين من التقاعد المنقول تأكيد الهوية بالطريقة نفسها، مع تحميل الوثائق المطلوبة عبر التطبيق، حسب كل حالة.

وأضاف الصندوق أنه بعد استكمال العملية بنجاح، يتلقى المعني إشعارا عبر تطبيق “تقاعدي” يؤكد تجديد الوثائق عن بعد.

وذكّر الصندوق الوطني للتقاعد بأن نظام التجديد السنوي للوثائق يعتمد على شهر ميلاد كل متقاعد، وذلك في إطار تحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات.

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