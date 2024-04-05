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الجزائر

الصندوق الوطني للتقاعد يطلق منصة للتحقق من مصداقية الوثائق

الشروق أونلاين
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الصندوق الوطني للتقاعد يطلق منصة للتحقق من مصداقية الوثائق
ح. م
الصندوق الوطني للتقاعد يطلق منصة تتيح التحقق من مصداقية الوثائق التي تستخرج عن بعد.

أطلق الصندوق الوطني للتقاعد منصة رقمية تسمح بالتحقق من مصداقية الوثائق التي تستخرج عن بعد من منصات الصندوق كـ”فضاء المتقاعد” وتطبيق الهاتف المحمول “تقاعدي”.

وحسب بيان أصدره الصندوق، اليوم الجمعة 5 أفريل، فيمكن الولوج إلى هذه المنصة عبر فضاء الخدمات الرقمية من الموقع الالكتروني للصندوق www.cnr.dz أو على رابط منصة التحقق من الوثائق https://retraite.cnr.dz/#/validate.

وهذه المنصة تضمن “لكل الإدارات والمؤسسات مصداقية الوثائق المستخرجة، والتي تحتوي على أكثر من طريقة للتأمين كرموز وأرقام تتغير باستمرار، زيادة على رمز الاستجابة السريع الموجود أسفل الوثيقة” يقول البيان.

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