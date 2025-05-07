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الجزائر

الصندوق الوطني للتقاعد يُطلق خدمة جديدة

محمد فاسي
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الصندوق الوطني للتقاعد يُطلق خدمة جديدة
CNR
إطلاق خدمة الحساب الفردي للأجير (CIS)

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد (CNR)، الأربعاء، عن إطلاق خدمة الحساب الفردي للأجير (CIS) عبر الهاتف المحمول والمنصة الإلكترونية، التي تتيح للمؤمن لهم اجتماعيًا الاطلاع على مسارهم المهني بسهولة ويسر قبل التقاعد.

وحسب بيان للصندوق، فإن الخدمة الجديدة تتيح للمستخدمين معاينة كشف مسارهم المهني، تحيين وإتمام فترات النشاط المأجور الناقصة إن وجدت، بالإضافة إلى إرسال الوثائق الثبوتية مثل شهادات كشف الراتب أو شهادات العمل عن بُعد. كما تمكنهم من استخراج وطباعة نسخة من كشف المسار المهني.

وأوضح الصندوق أن هذه الخدمة متاحة عبر تطبيق الهاتف المحمول أو من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة (cis.cnr.dz)، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط التالي: https://bit.ly/4jNT064.

وللاستفادة من الخدمة، أفاد الصندوق أنه يجب أن يكون عمر الشخص 58 عامًا للرجال و50 عامًا للنساء، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الصندوق لتيسير عملية التقاعد، حيث يُمكّن المؤمن لهم اجتماعيًا من متابعة مسارهم المهني وتقديم ملف التقاعد قبل سنتين من بلوغهم السن القانوني للتقاعد.

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