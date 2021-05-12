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جواهر
هاجم حركة حماس ووصف الإخوان المسلمين بالوباء

الصهاينة يحتفون بتغريدة وسيم يوسف المؤيدة لعدوانهم وناشطون يقصفونه بالثقيل

نادية شريف
  • 8079
  • 23
الصهاينة يحتفون بتغريدة وسيم يوسف المؤيدة لعدوانهم وناشطون يقصفونه بالثقيل

احتفى الصهاينة، مساء الثلاثاء، بتغريدة الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف المؤيدة لعدوانهم على غزة، فيما قصفه ناشطون بالثقيل على خيانته للقضية الفلسطينية.

ووصف أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال تغريدة يوسف التي هاجم فيها إطلاق المقاومة الفلسطينية للصواريخ ضد المدن داخل الخط الأخضر ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، بأنها “صرخة حق”!

وطالب أدرعي العالم الإسلامي بإنقاذ سكان قطاع غزة الذين يتم استخدامهم “دروعا بشرية” ويتعرضون “يوميا لأبشع الاستغلال” ويصابون بما أسماه “صواريخ الإرهاب التي تخطئ هدفها” على حد زعمه.

في ذات السياق أثارت تغريدة وسيم يوسف موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تأييده الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة.

وقال يوسف في تغريدته التي أرفقها بهاشتاغ الإخوان المسلمون وباء: “تطلق حماس صواريخ بين مساكن ومنازل الناس، وحينما يأتي الرد تتباكى حماس وتصرخ أين العرب أين المسلمون؟”.

وأضاف: “جعلتم غزة مقبرة للأبرياء والأطفال! آذيتم مصر وسيناء أحرقتم أعلام أغلب الدول العربية، شتمتم جميع الدول لم تحترموا أحداً، لم ترحموا طفلا ولا شيخا في غزة”.

ووصف نشطاء فلسطينيون وعرب يوسف بالخائن والعميل وتأسفوا كونه محسوبا على الدعاة، وقالوا بأنه باع القضية بدراهم معدودات، وبالغ في التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وكتب المعلق الرياضي حفيظ دراجي على تويتر مخاطبا يوسف: “أكثر ما يؤلمني انك محسوب على الدعاة، لكن الحمد لله أنك لست محسوبا لا على الأردن ولا على الإمارات، بل على الدجالين الذين يفسرون الأحلام على الهواء الشيوخ مقابل بضعة دراهم”.

وأضاف: “للأسف أنت لا تساوي جزمة أصغر طفل فلسطيني، سيكون مصيرك مزبلة التاريخ في الدنيا ونار جهنم في الآخرة بإذن الله”.

ويبدو أن دراجي لم يشف غليله برده الأول على يوسف، وقال في تغريدة أخرى:  “عندما يصبح التضامن مع المظلوم متاجرة بالقضية، والسكوت عن الظلم و تبرير الاعتداء هو البطولة في نظر المتخاذلين! فهنيئا لنا بتجارة رابحة وهنيئا لهم ببطولة زائفة”.

وأتبع: “مكة هي قبلتي، الأقصى هو مسجدي، والقدس عاصمتي ، وفلسطين هي بلادي وقضيتي، وأنتم بلا قضية ولا عزة ولا كرامة ولا شرف”.

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التعليقات
23
  • ناجي البليدة

    وسيم أفيخاي دون زيادة أونقصان

    0
  • خالد

    من هو وسيم يوسف؟ قلتم داعية؟ لمن يدعو؟ ما هو دينه الحقيقي؟ الله أعلم. إذا أخذنا بقاعدة أن الإيمان ما وقر في القلب و صدقه العمل، فإنه يبدو لي أن أقواله انحرفت 360 درجة نحو من يحب. ما رأبه في اقتحام المسجد الأقصى من طرف أشخاص يعرف جيدا أنه محرم عليهم دخوله و يعرف سبب ذلك و مصدر حكم التحريم. ما رأيه في طرد و تهجير الفلسطينيين و الاستلاء على ممتلكاتهم؟. ما رأيه في منع الصلاة بالمسجد الأقصى؟ و هو يعرف الآية القرآنية التي تحكم ذلك. ما رأيه في من مزقوا و حرقوا المصحف بالمسجد الأقصى؟. أسئلة و تساؤلات كثيرة لا تحص يمكن أن تطرح. أظن أنه من واجبي الشرعي أن أدعو له بالهداية و أنا لست بداعية. أرجو من الله العلي القدير أن يلهم العلماء المسلمين أن يبينوا لنا رأيهم في مواقفه حتى لا يختلط علينا الحابل بالنابل. هذا مجرد رأي متواضع و السلام على الجميع.

    0
  • محمد

    الصهاينة العرب اخطر من صهاينة اسرائيل لم احب يوما من هم على شاكلة عمر خالد و هذا الشخص و في الاخير كنت على حق

    0
  • ياسين

    هذا الوسيم المتخفي في ثوب داعية مسلم إنما حقيقته "اليهودية" ظهرت ولم تعد خافية إلا على الأغبياء والسذج الذين تخدعهم المظاهر "قميص ولحية"؟؟؟

    0
  • طارق الجزائري

    هذا الإمعة-وسيم يوسف يبدو أنه استمرأ التذلل لليهود وينطق بما في قلبه الذي أشرب الهوان فإن كان داعية فهو داعية للضلال قد جعل ديدنه تشويه الرجال الأشاوس المرابطين في أكناف بيت المقدس ونصيحتي له أن يقول خيرا أو ليصمت فقد انجلت حقيقتك لكل ذي بصيرة والحمد لله أولا وآخرا.

    0
  • hahaha

    كي نشوف اليهود مسلطين على العرب والعرب مسلطين على اليهود ،نقول سبحان الله القدوس كلاهما رفضوا الله كما هو مكتوب في كتب الأنبياء الشاهدة على العرقين يوم القيامة واتبعوا أئمتهم وأحبارهم بدلا عن كلام الله والأنبياء فأذاقهما الله عذاب بعضهما في الدنيا قبل الآخرة،أما أنا والكثير من الناس الذين عرفوا الله حق المعرفة وتجاوزوا مجرد الإيمان به فما بقالنا إلا أن ندعوا لكم الله أن يرحمكم من عذاب الآخرة الذي ستذوقونه مسلمون ويهود لا محالة كما رأيته بأم عيني،أعرف أنكم لما تقرأوا تعليقي ستسفهونني!!!لكن أحسنكم شحال راح يعيش؟مئة سنة ثم ماذا؟ سيرى بأم عينه كيف ستقطع عنقه من أرض الأحياء جزاء رفضه نعمة الله كما هو مكتوب منذ 2000 سنة!!!!

    0
  • حفيد يوغرطة النوميدي

    قال تعالي : الاعراب اشد كففرا ونفاقا صدق الله العظيم لا احد يلوم اللاعراب وعربان الخليج سةاء حكاما خونة او علماء ددين ففاسدين باعوا دينهم بدنياهم او داعية رفع القلم عن جميع العرب لااننهم اثبتوا للعالم اجمع وبدون شك وبكل يقين وبالدليل القاطع انهم قوم جبناء خونة علي الدوام لا يبحسنون الا التطبيل والرقص والشتم والسب والمكر والغدر العرب والاعراب والعربان ظاهرة صوتية وفقط ان لله وان اليه راجعون اللهم لطفك يا رب العالمين

    0
  • خليفة

    اسميه الان بالقبيح و السفيه ،امثال هؤلاء الدعاة عار على الدين و الامة ،لقد خانوا امتهم و باعوا ضماءرهم ،و صاروا وصمة عار في جبين الامة ،نسال الله ان يردنا اليه ردا جميلا و ان لا يواخذنا بما فعل السفهاء منا.فالله يعز دينه و ينصر عباده المؤمنين و لو كثر المهرجون.

    0
  • احمد

    لم يشبع من لحس احذية الأمراء .وكلما زاد لحسه زاد جوعه نسأل الله العافية

    0
  • محمد☪Mohamed

    وأخيرا يستعين بي مقطع للشاب متخفي أعتقده من المستعربة المصاد.

    1
  • حمدان

    عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) رواه البخاري .

    0
  • محمد☪Mohamed

    راهو يرقع ماقاله لكن بطريقة الرويبضة ماشي عارف أيرقع .... يقول لا عليكم من شعارات #الإخوان_المسلمين في التواصل الاجتماعي .. ويقول الرويبضة "وصفوا القدس أنها ستنتظر .. فانتظرت لأنهم حددوا من هم رجالها" يقصد رئس الثركي وقطر وإيران والكويت . تم يقول سحائب اللعنة على #حماس وكل من أيد #حماس و دعم #حماس .. وكل من صفق لـ #حماس وهو يحيا أمن في وطنه ولا يشعر برعب أهل #غزة .. اللهم رحماك بأهل #غزة .. هذا مايجري في #غزة الأن. تابع

    1
  • خولة

    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

    0
  • مواطن

    احمد الله و أشكره شكرا لا حد له حيث اظهر لى هذه الانواع و لا اخدع بهم و لا اريد ان أفسد صومى بهم و رمضانكم مبارك و النصر للفلسطنيين انشاء الله

    0
  • ماسينيسا...........

    هذيك لخليقة .....سمالله الرحةان الرحيم........

    0
  • قل الحق

    امثال وسيم يوسف كثر في الجزائر و منهم حتى من يطلق لحية و يلبس القميص مثله.

    0
  • SAMIRDZ

    ولكنها الحقيقة لما تتخد المناطق السكنية كقواعد عسكرية وتقصف العدو إنطلاقا منها فستعطي العدو الفرصة لقصف المدنيين وقتلهم وتدمير مساكنهم

    0
  • المتأمِّل في بلدي

    العرب أذلّهم اللّه لأنّهم حادوا عن الإسلام.. نقطة إلى السطر..

    0
  • moh

    متواطؤ و خائن ... تفو عليه

    0
  • جزائري

    يبدو أن الأيام لا تزيد هذاالمخلوق إلا فجورا و ترديا و سقوطا في مكان سحيق. الصهاينة يرفضون مواجهة المقاومة وجها لوجه و يفضلون استخدام تفوقهم الجوي الساحق لاصتياد الفلسطينيين من ارتفعات شاهقة بالصواريخ الذكية شديدة الانفجار. و يقتلون القادة في بيوتهم مع كامل عوائلهم. و الله أذن للمسلم أن يرد العدوان بمثله... و الصواريخ أقل رد ممكن للمقاومة.

    0
  • حميد

    فلسطين هي أرض رباط ووجهاد، وليس فيها مكان لأمثال هذا الذي القبيح حاش اسم النبي الذي يحمله.

    0
  • الهادي

    هذا الإنسان ينطبق عليه قوله تعالى : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ)

    0
  • محمد☪Mohamed

    أنثم جبتوه للجزائر ودرتولو قدر ،أنا نفسي كنت نشوف فيه خلل... غير طريقة كلام تبين أنه مغرور وناقص ومنافق . لازم تتعلم تقرو من ملامح الوجه و فلاثت اللسان وتحت القناع . كيما بعض أإمة السعودية لما يخضع للملك.

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