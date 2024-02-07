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الصهيوني إيدي كوهين يشمت بمعاناة الغزيين.. والرد المفحم يأتيه بصورة مماثلة لأجداده!

الشروق أونلاين
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الصهيوني إيدي كوهين يشمت بمعاناة الغزيين.. والرد المفحم يأتيه بصورة مماثلة لأجداده!

نشر الصحفي الصهيوني إيدي كوهين صورة يشمت من خلالها بمعاناة الغزيين، ليأتيه الرد المفحم بصورة مماثلة لأجداده من دكتور عربي.

وقال كوهين تعليقا على صورة مهينة لأبناء غزة: “من يعتدي على يهودي هو وأولاده سينامون في أقفاص الدجاج والحيوانات”، ما أثار استياء الكثيرين ممن هاجموه بما يليق به من نعوت وأوصاف.

وكان الرد الذي حظي بإشادة واسعة هو ذاك الذي نشره الدكتور عمرو أحمد رضا، استشاري غدد صماء بسلطنة عمان، والذي قال فيه إن أجداد كوهين كان وضعهم أسوأ بكثير من الغزيين، وأن ما ينشره ليس إلا دليلا على عقدة النقص التي عند الصهاينة.

ونشر رضا صورة مماثلة لليهود في أقفاص حديدية، ليشفي غليل الكثيرين ممن قالوا أن الضربة جاءت لكوهين في منتصف الجبهة وبصورة تاريخية.

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