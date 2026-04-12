الصهيوني بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حماية مشددة

اقتحم وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعة من المستوطنين وتحت حماية شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه “خلال الاقتحام، أدى المستعمرون صلوات تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى، في خطوة استفزازية جديدة تندرج ضمن محاولات فرض واقع ديني جديد في المكان، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني”.

وقالت محافظة القدس إن “هذا الاقتحام يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واستمرار القيود المفروضة على دخول المصلين”.

