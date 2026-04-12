الصهيوني بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حماية مشددة
اقتحم وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، برفقة مجموعة من المستوطنين وتحت حماية شرطة الاحتلال.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه “خلال الاقتحام، أدى المستعمرون صلوات تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى، في خطوة استفزازية جديدة تندرج ضمن محاولات فرض واقع ديني جديد في المكان، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني”.
لقد اعتاد العالم العربي والإسلامي هذا المشهد، لدرجة أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تشعر حتى بالحاجة لإصدار بيانها الكاذب المعتاد حول حفاظها على ‘الوضع القائم’ في القدس . pic.twitter.com/ojBnkH8iEj
— Tamer | تامر (@tamerqdh) April 12, 2026
وقالت محافظة القدس إن “هذا الاقتحام يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واستمرار القيود المفروضة على دخول المصلين”.