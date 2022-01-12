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رياضة

الصور الغريبة لمحمد صلاح تثير جدلا كبيرا

سليم.ع
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الصور الغريبة لمحمد صلاح تثير جدلا كبيرا
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أثارت “الصور الغريبة ” للنجم محمد صلاح، خلال جلسة تصوير لمجلة GQ بنسختها البريطانية، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى الملابس التي كان يرتديها خلال الجلسة.

وظهر محمد صلاح بموضة السبعينيات، مرتديا قمصان مهترئة، وسراويل قصيرة جدا، وهو يداعب كرة القدم بطريقة فنية، وهي الصور التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت تلك الصور ردود أفعال ساخرة من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الملابس المستعملة في جلسة التصوير تعود إلى فترة أواخر السبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي، في وقت رأى البعض أن ارتداء تلك الملابس أمر عادي في جلسة تصوير.

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