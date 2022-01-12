الصور الغريبة لمحمد صلاح تثير جدلا كبيرا
أثارت “الصور الغريبة ” للنجم محمد صلاح، خلال جلسة تصوير لمجلة GQ بنسختها البريطانية، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى الملابس التي كان يرتديها خلال الجلسة.
📸 | محمد صلاح في صورٍ مع مجلة GQ البريطانية pic.twitter.com/2FwF8D1rUR
— محمد 🇬🇧 (@EPLMh) January 11, 2022
وظهر محمد صلاح بموضة السبعينيات، مرتديا قمصان مهترئة، وسراويل قصيرة جدا، وهو يداعب كرة القدم بطريقة فنية، وهي الصور التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
#صور |
جلسة تصوير للنجم محمد صلاح مع مجلة GQ ..#محمد_صلاح pic.twitter.com/PJceZDqHAG
— منشن (@IMentiont) January 11, 2022
وأثارت تلك الصور ردود أفعال ساخرة من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الملابس المستعملة في جلسة التصوير تعود إلى فترة أواخر السبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي، في وقت رأى البعض أن ارتداء تلك الملابس أمر عادي في جلسة تصوير.
صور | تحولت صور جلسة التصوير التي أجرها النجم المصري #محمد_صلاح مع مجلة GQ البريطانية إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الملابس التي ارتداها في التصوير.
هل تتفق مع هذا الرأي أم ترى الأمر عاديا؟ pic.twitter.com/uaBzowfPBd
— الخليج الجديد – ميديا (@NewKhalij) January 11, 2022