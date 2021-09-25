الصومال: قتلى وجرحى في انفجار انتحاري قرب القصر الرئاسي  

شهد الصومال سقوط عدد من القتلى، السبت، جراء تفجير انتحاري بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

وأعلنت الشرطة الصومالية مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وفقا للتليفزيون الرسمي الصومالي.

كما أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري، مشيره إلى أنها استهدفت بهذا الهجوم موكبا يحمل مسؤولين حكوميين.

ويشهد الصومال توترات متصاعدة، على خلفية أزمة سياسية بين رئيس الدولة محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بشأن صلاحيات كل منهما.

وحث مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، الطرفين على تبنى الحوار وضبط النفس بأقصى درجة، للحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.