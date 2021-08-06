الصيادلة الخواص مدعوون لعدم بيع أدوية الكوفيد دون وصفات

دعت الاتحادية الجزائرية للأدوية، الصيادلة الخواص لعدم بيع أي دواء مضاد لفيروس كوفيد 19 دون وصفات طبية مسبقة.

ودعت الاتحادية الجزائرية للأدوية، الخميس، في بيان لها “الصيادلة الخواص إلى ضرورة التقيد بوصفات طبية مسبقة لدى بيع الأدوية المضادة لفيروس كوفيد 19″، وتندرج هذه الخطوة في اطار سلسلة من التوصيات التي قدمتها الاتحادية الجزائرية للأدوية التي تضمّ الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة والجمعية الجزائرية للموزعين الصيادلة والنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، عقب اللقاء الذي جمعها الأربعاء مع ممثلي وزارة الصناعة الصيدلانية.

وطمأنت الاتحادية الجزائرية للأدوية كافة المواطنين بأنّ “مخزونات المواد الأولية والمستلزمات الطبية والمنتجات تامة الصنع التي تستعمل في صنع الأدوية المضادة لفيروس كوفيد 19 تسمح بتلبية كل الحاجيات لمدة سنة كاملة”، مشيرة إلى أنّ هذه الأدوية تصنع حاليًا من طرف منتجين محليين.

وانتهت الاتحادية الجزائرية للأدوية إلى تجديد تعبئة كل أعضاءها من أجل ضمان استمرارية نشاطها وتلبية الطلب فيما يخص المنتجات الصيدلانية