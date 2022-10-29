الصيادلة الخواص مدعوون للاستثمار في الإنتاج الدوائي

دعا رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، السبت من ميلة، الصيادلة إلى الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية.

وأكد، بلعمبري، في مداخلة قدمها حول “دور النقابة في ترقية وحماية مهنة الصيدلة” ضمن يوم تكويني موجه للصيادلة حول المرسوم التنفيذي المتعلق بالمؤثرات العقلية، من قبل المكتب الولائي للنقابة، بأنه “يتوجب على الصيادلة التوجه نحو الصناعة الصيدلانية”.

وأوضح أن الاستثمار في هذا المجال “مفتوح أمام أصحاب المهنة وبإمكانهم أن يتهيكلوا فيما بينهم لإنشاء مؤسسات مختصة في إنتاج الأدوية”.

وحث ذات المتحدث على اغتنام الفرص التي تتيحها مختلف أجهزة الدعم للتشجيع على الاستثمار في مختلف المجالات ومنها الصناعة الصيدلانية، مثمنا الإصلاحات والقرارات المتخذة من قبل الدولة والتي، كما قال، صدرت بإشراك النقابة.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أنه باعتبار الصيدلي “أحد العناصر المهمة” في عملية التكفل بصحة المواطن، “يتعين تدارك النقائص والمشاكل التي تواجهه”.

وتم خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار التكوين المتواصل للصيادلة الخواص بولاية ميلة والولايات المجاورة، تقديم مداخلات منها ما تعلق بـ”الطبيعة الصيدلانية للمؤثرات العقلية” و”التداخلات الطبية”، إلى جانب تقديم عرض حول الخدمات والمحفزات المالية المقدمة للصيادلة.