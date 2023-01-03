الصيادلة في إضراب وطني متجدد ابتداء من 16 جانفي

دعوا السلطات إلى مراجعة الضريبة الجديدة

أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص “سنابو” عن الدخول في إضراب وطني شامل يوم 16 جانفي المقبل ومتجدد، مساندة لحركة الإضراب التي ينظمها صيادلة ولاية قالمة أيّام 14 و15 و16 جانفي المقبلين.

واستنادا إلى تصريحات رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء بمقر النقابة في سعيد حمدين بالعاصمة، سيسبق الإضراب تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 15 جانفي.

وتحدث بلعمبري عن توجيه النقابة تقريرا مفصلا لرئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير الصحة ووزير الصناعة الصيدلانية ووزير المالية وكذا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإطلاعهم على الوضع وموقف النقابة من الضريبة الجديدة المفروضة عليهم.

وأضاف بلعمبري “نطلب تدخلا تحكيميا من قبل وزير المالية لتجاوز الأزمة والتراجع عن التعليمة التي تتعلق باستحداث ضريبة جديدة غير معقولة ولا يمكن لأي صيدلي تحملها”.

وأبقت النقابة على أبواب الحوار مفتوحة، داعية إلى وضع حد لهذا “المشكل الخطير الذي يهدد مستقبل كل صيدلي في الجزائر، خاصة أنّ هذه الفئة تسدد كل ما ترتب عليها من التزامات ضريبية”.

وترى النقابة كما جاء على لسان رئيسها أنّ استحداث تحصيلات ضريبية جديدة يعمل سلبا ضد ترقية الصناعة المحلية وضد نظام بطاقة الشفاء، كما اعتبرها مضادة لكل المجهودات والإصلاحات المتعلقة بالاستثمار والإنتاج الوطني، حيث قال إن “الرفع الجديد في الجباية على العائدات يتمثل في إخضاع الإعانات للضريبة باعتبارها فوائد وإخضاعها كاملة “100 بالمائة” للضريبة على الدخل، الأمر الذي يعني إعدام هذه الإعانة أصلا والقضاء مستقبلا ومسبقا على انعكاساتها الإيجابية المنتظرة في الميدان”.