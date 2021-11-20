الصيادلة يطالبون بتمكينهم من إجراء تحاليل المضادات الجينية

أكدوا أنّ الإجراء يساهم في كبح تطور فيروس كورونا

جدّد الصيادلة الجزائريون مطلبهم لتمكينهم من إجراء تحاليل المضادات الجينية للكشف عن فيروس كورونا وتوسيع نشاطاتهم في إطار الحماية والوقاية من تهديدات الفيروس، خاصة ونحن على أبواب موجة رابعة قد تكون تأثيراتها وخيمة على الصحة العمومية.

وأوردت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، في بيان لها، أن هذه الاختبارات السريعة المنتجة في الجزائر أثبتت فعاليتها عند القيام بها في الصيدلية في إطار استكمال استراتيجية التشخيص وبناء نظام وقائي جيّد.

وأشارت النقابة إلى أنها أثارت الموضوع خلال لقائها مع وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد بتاريخ 25 أكتوبر 2021، مشيرة إلى أنه في غالبية دول العالم تقريبا تساهم الصيدليات في البرنامج المسطر من أجل تعزيز الكشف عن فيروس كورونا، لأن هذا الإجراء من شأنه، حسب النقابة، كبح تقدم الفيروس والكشف عنه في حينه وبالتالي الحفاظ على مزيد من الأرواح، وتجنيب المصالح الاستشفائية الضغط الكبير الذي يصلها من حالات الاستشفاء.

وأضافت النقابة أن الصيدلية هي فضاء للصحة الجوارية سهل الوصول إليها جدا من قبل المواطن، كما أن الصيدلي يمتلك الكفاءة اللازمة للقيام ببعض المهام لاسيما الكشف عن الفيروس بواسطة اختبارات الكشف السريعة، كما أن مهام الصيدلي لا تتوقف عند صرف الدواء فقط.