“الصيام منحني مستوى أفضل ويجب أن أحقق شيئا مع الفريق”

قال إن الميلان كان بإمكانه المشاركة في رابطة الأبطال.. بن ناصر:

كشف لاعب وسط ميلان الإيطالي، الجزائري إسماعيل بن ناصر، أنه وصل لمستويات بدنية غير مسبوقة خلال شهر رمضان.

وقال اللاعب الجزائري في تصريحات صحفية: “إن المدرب والطاقم التدريبي، عندما نقضي شهر رمضان، يساعدوننا كثيرا ويديرونه معنا بشكل جيد”. مصيفا: “الآن بعد أن انتهى الشهر، سأكون بحال أفضل، لأنه عندما يمكنك أن تشرب وتأكل، يكون لديك المزيد من الطاقة، رغم أنني أثناء الصيام أكون حصلت على نتائج بدنية ربما لم أحصل عليها من قبل”. وعن ذلك قال: “لقد أعددنا أنفسنا جيدا ذهنيا وجسديا. وأؤكد لكم أن الجميع في الملعب سيموتون من أجل بعضهم البعض”.

وأضاف: “أنا هنا منذ ما يقرب من 5 سنوات، لذا يجب أن أساهم بشيء أكثر الآن، بكل تلك الخبرة التي اكتسبتها”.

كما قارن لاعب خط الوسط تشكيل ميلان بتشكيل ريال مدريد ومانشستر سيتي: “بالنسبة لي، كان بإمكان فريقنا بأكمله تقريبا أن يلعب مباراة ربع النهائي بين (ريال مدريد- والسيتي)، هما قويان للغاية، لكننا كذلك أيضا”.

وشارك أول أمس الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر أساسيا، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي بين فريقه الميلان ونادي روما قبل أن يترك مكانه لزميله الفرنسي ياسين عدلي، عند الدقيقة 59، حينما كان “الروسونيري” متخلفا بهدف انتهت عليه المباراة. وتحصل لاعب الخضر، على تقييم متوسط في المباراة، من طرف مختلف المواقع المختصة، على غرار موقع “هوسكورد” الذي منحه علامة 6/10.

وكانت تقارير عدة قد كشفت رغبة نادي أرسنال الإنجليزي في التعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر صاحب الـ26 عاماً، نجم نادي ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لدعم صفوفه، حيث إنه يعتزم التخلي عن عدد من لاعبي وسط الميدان، تحسباً للموسم المقبل، ومن بينهم الإيطالي جورجينهو.