الصيدلية المركزية تعلن استلام 62 دواء لعلاج مرضى السرطان

كشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، سمير فرحات أنه تم استلام 62 دواء مخصصا لعلاج مرضى السرطان.

وقال فرحات، الأحد، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة إنه في اطار البرنامج الخاص بالصيدلية المركزية تقلت الصيدلية المركزية كمية كبيرة من الأدوية الموجهة لعلاج مرضى السرطان.

وقال المتحدث “في الفترة ما بين 1 نوفمبر 2022 إلى غاية 1 جانفي 2023 استلمنا 62 دواء مخصص للسرطان”.

وتابع المتحدث قائلا: “الصيدلية المركزية لبت جميع احتياجات صيدليات المستشفيات عبر مختلف الولايات”.

وأضاف أن الصيدلية المركزية تملك جميع الوسائل المادية للتكفل بجميع طلبات المستشفيات في الحين.

كما أشار مدير الصيدلية المركزية إلى أن مشكل نقص الأدوية هو مشكل عالمي، يعود للمصنعيين الأسويين للدواء وكذلك لمشاكل متعلقة بالتوريد، بالاضافة إلى الإغلاق الذي شهدته الصين خلال أزمة كوفيد-19.