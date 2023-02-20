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الجزائر
أرسلت هبة من الأدوية بالتنسيق مع الهلال الأحمر

الصيدلية المركزية للمستشفيات تتضامن مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا

كريمة خلاص
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الصيدلية المركزية للمستشفيات تتضامن مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا

تبرّعت الصيدلية المركزية للمستشفيات بكمية معتبرة من الأدوية والمستلزمات الطبية لضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.
وأفاد المدير العام للصيدلية المركزية سمير فرحات بأنّ المبادرة تهدف إلى مساعدة الأشقاء في سوريا وتركيا على تجاوز محنتهم وهي تندرج ضمن المبادئ الأساسية والروح التضامنية للدولة الجزائرية مع مختلف الدول في المحن والكوارث الطبيعية.
وأوضح فرحات أن الصيدلية المركزية أرسلت شاحنات محملة بـ7470 علبة كرتون لمختلف الأصناف العلاجية “حقن وأقراص وأمصال” بلغ وزنها 75774.615 كيلوغرام، حيث تجري العملية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري الذي أودعت على مستوى مخازنه هذه الحمولات على أن يتم تحويلها إلى تركيا وسوريا ضمن المساعدات التي تتولى الجزائر وبعض الهيئات تقديمها.
وكانت الجزائر من الدول السباقة لتقديم يد العون في الساعات الأولى التي تلت الزلزال، حيث أبلت فرق الإغاثة والإنقاذ الجزائرية بلاء حسنا على الميدان وتمكنت من إنقاذ وإسعاف العشرات من الأشخاص.
وإلى جانب الصيدلية المركزية أرسلت بعض المخابر الصيدلانية الوطنية إمدادات دوائية ومستلزمات طبية أخرى، تساهم في التخفيف من حدة الأزمة المسجلة في بعض الأصناف الصيدلانية التي يزيد الإقبال عليها في مثل هذه الكوارث.

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