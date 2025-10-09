الصيد البحري وتربية المائيات.. وزير الفلاحة يلتقي بالمستثمرين

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، لقاء تشاوريا جمعه بمستثمرين وأصحاب مؤسسات مصغرة وناشئة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، وذلك في إطار الاستماع لانشغالات المهنيين والمتعاملين الإقتصاديين،

وحسب بيان للوزارة، سمح هذا اللقاء بالاطلاع على المشاكل والتحديات التي يواجهها المتعاملون في الميدان، لا سيما ما تعلق بالعقار، استغلال مناطق النشاطات، وثقل الإجراءات الادارية.

وأكد الوزير بهذا الخصوص على ضرورة رفع العراقيل لتحسين مناخ الأعمال في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات الذي يعد قطاعا اقتصاديا واعدا مدرا للثروة.

وخلال الاجتماع، تم دعوة كافة المتعاملين إلى المشاركة بقوة في المعرض الدولي للصيد البحري وتربية المائيات الذي سينظم بولاية وهران من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، من أجل الاطلاع على قدرات القطاع وفرص الاستثمار المتاحة فيه وكذا اكتشاف التكنولوجيات الحديثة في مجال الإنتاج، التثمين والتطوير وتبادل الخبرات بين الفاعلين المحليين والدوليين.