الصيرفة الإسلامية بالجزائر مرشحة لتجاوز تجربة ماليزيا

في غضون 3 سنوات على الأكثر وفق توقعات خبراء

افتتحت الإثنين بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة ، اشغال المؤتمر الدولي للمالية الاسلامية في طبعته الخامسة والذي ينظمه مخبر الدراسات في المالية الاسلامية و التنمية المستدامة بمعهد العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير بالتعاون مع المجلس الاسلامي الاعلى و الاكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الاسلامية بماليزيا يومي 20 و 21 فيفري الجاري بمشاركة اساتذة وخبراء من داخل وخارج الوطن .

وقال مدير المؤتمر الدكتور رضوان لامار إن الطفرة التكنولوجية الحاصلة و المنافسة العالمية في مجال الصيرفة الاسلامية تستوجب من الفاعلين والشركاء بالجزائر، وضع إستراتيجية فعالة لهذا المجال الحيوي من خلال منظومة قانونية مستوعبة لمتطلبات الصيرفة الاسلامية و المؤسسات المالية المبتكرة و المنظومة التعليمية و التدريبية الرائدة .

واشار الدكتور لامار الى أن الجزائر كانت من الدول الرائدة في مجال الصيرفة الاسلامية، وعلى الرغم من التأخر الذي عرفته لاحقا لعدة اعتبارات لا زالت تملك العناصر الاساسية للريادة .

من جهته، اشار مدير قسم البحوث بجامعة إنسيف بماليزيا البروفيسور سعيد بوهراوة في تدخله عبر تقنية التحاضر عن بعد ، إلى اقبال الجزائر على توطين المالية الإسلامية ونقل توجهاتها النظرية الى إجراءات عملية مبنية على استراتيجية وتخطيط وبناء طاقات وكفاءات، يبشر بالخير لمستقبل المالية الإسلامية في الجزائر.

وابرز بوهراوة أن التمكن من الريادة يتطلب ارادة سياسية ، وعلى الجزائر ان تأخذ بعين الاعتبار رأس المال البشري، سيما وانها تتوفر على قيادات في المالية الاسلامية، فضلا عن قوة ووعي مختلف المتعاملين من خلال اسهاماتهم، يضيف البروفيسور، والتي اذا اجتمعت هذه الخطط يختصر الزمن للجزائر لتصل إلى الريادة بما يخدم البلد وينمي اقتصادها .

وخلص بوهراوة إلى أن نجاح الصيرفة الإسلامية وتحقيق الريادة غير مرتبط بزمن وتوقع أن تصبح الجزائر خلال سنتين أو ثلاث أقوى من ماليزيا في توطين المالية الإسلامية وهي التي اعتمدت الصيرفة الاسلامية في نظامها المصرفي سنة 2011 .

ومن جانبه، كشف المدير العام للقرض والتنظيم المصرفي ببنك الجزائر، عبد الحميد بوالودنين، في مداخلة بعنوان ” دور بنك الجزائر في دعم الصناعة المالية الاسلامية بالجزائر “، عن فتح 294 نافدة على المستوى الوطني بالبنوك العمومية واكثر من 60 الف حساب تم فتحه، و ودائع بقيمة تقارب 50 مليار دينار و تمويلات بقيمة 5 مليار دينار .

واضاف المتحدث ان بنك الجزائر تلقى منذ صدور هذا النظام سنة 2029 ، ما يربو عن العشرين ملفا لطلب الترخيص المسبق لتسويق مختلف منتجات الصيرفة الاسلامية، واردا من 11 بنكا، من ضمنها المؤسستين الممارستين لهذا النشاط منذ عدة سنوات وذلك من باب الامتثال لأحكام هذا النظام .

كما اشار إلى موافقة بنك الجزائر على كل الملفات المقدمة لديه والمتوافقة والاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في الآجال القانونية، تأكيدا و تشجيعا منه لإنجاح هذا المشروع بالغ الأهمية الاقتصادية الوطنية .