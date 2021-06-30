الصيرفة الإسلامية تستقطب 100 مليار في 60 يومًا

بنك الفلاحة والتنمية الريفية:

صرح المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، محند بوراي، الأربعاء، بوهران، أن الشبابيك التسعة للصيرفة الإسلامية التي افتتحتها ذات المؤسسة البنكية عبر الوطن منذ بداية ماي الماضي استقطبت ما يقارب 1 مليار دج من الودائع.

وأكد بوراي الذي أشرف على تدشين شباك الصيرفة الإسلامية على مستوى الوكالة الرئيسية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوسط مدينة وهران رفقة السلطات المحلية أن “هناك إقبالا كبيرا من طرف الزبائن على خدمات الصيرفة الإسلامية”، مبرزا أن الشبابيك التسعة التي افتتحت منذ بداية ماي الماضي “استقطبت ما يقارب 1 مليار دج من الودائع الجديدة”.

كما أشار نفس المسؤول إلى أن خدمات الصيرفة الإسلامية لذات البنك سوف تعمم عبر جميع ولايات الوطن “قبل نهاية العام القادم” حيث تعتزم إدارة البنك أن تكون هناك وكالات وشبابيك خاصة بالصيرفة الإسلامية عبر جميع وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية والتي تقدر بـ 327.

ومع افتتاح شباك الصيرفة الإسلامية على مستوى الوكالة الرئيسية للبنك بوهران يكون “بدر بنك” قد أطلق تاسع شباك يقدم 14 منتوجا وفق تعاليم الشريعة الإسلامية القائمة على المرابحة على غرار “مرابحة غلتي” و”مرابحة الأشغال العمومية” و”مرابحة وسائل النقل”، وغيرها.

وأوضح بوراي أن البنك يقدم 14 خدمة في إطار الصيرفة الإسلامية، ستة منها تخص الادخار والتوفير وثمانية أخرى هي منتجات تموين على صيغة المرابحة: تموين من أجل اقتناء مواد أولية، واقتناء العتاد، واقتناء العتاد الفلاحي، وتغطية النفقات المتعلقة بالعمليات الزراعية وكذلك تمويل عملية التصدير.

كما أشار إلى أنه سيتم إطلاق منتوجات أخرى في السوق قريبا، خاصة تلك المتعلقة باقتناء السيارات والمساكن، مبرزا أن المنتجات تخضع إلى مصادقة هيئة شرعية داخل “بدر بنك” إضافة إلى مصادقة المجلس الإسلامي الأعلى.

خ. م