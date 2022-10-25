-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الصيف!
باقي بوخالفة
2022/10/25
35
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
إطلاق أول تطبيق رقمي للنقل الجامعي في الجزائر
الكاميرات الرقمية.. الجزائريون تحت المراقبة
برنامج غذائي “غني” في المطاعم المدرسية قريبا
علي فضيل.. أيقونة الإعلام ورمز التحدي
جزائريات يعتبرن سرطان الثدي عارا ويرفضن العلاج!
تعليمات لمراقبة الخرسانة المستعملة في الترقوي المدعم
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
أبو جبل ردا على شائعات طلاقه: أنا متزوج جزائرية وحياتي مستقرة (فيديو)
2022/10/25
صدمة وسط جمهورها.. شيرين تلغي كل متابعيها على فيسبوك وتترك طليقها!
2022/10/25
زبدي يدعو البرلمان لإقرار استيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات
2022/10/25
فضيحة مصفاة “اغوستا” أمام القضاء في 8 نوفمبر
2022/10/25
مؤسسة فلسطينية تختار حفيظ دراجي “شخصية العام الرياضية”
2022/10/23
الرأي
المزيد
شباب كتيبة جنين وعرين الأسود يُغيِّرون طبيعة المعادلة في فلسطين
محمد سليم قلالة
2022/10/25
من أجل ثورة صناعية
عبد الناصر بن عيسى
2022/10/24
شروط دفتر الشروط
عمار يزلي
2022/10/24
كاتبُ القُطرين
محمد الهادي الحسني
2022/10/23
هل تصلح الجزائر ما أفسده دهر العرب؟
عبد الحميد عثماني
2022/10/23