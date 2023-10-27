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على مدى الست سنوات الماضية :

الصينيون والجزائريون هم الأكثر طلبا لتأشيرة شنغن نحو فرنسا

الشروق أونلاين
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الصينيون والجزائريون هم الأكثر طلبا لتأشيرة شنغن نحو فرنسا
ح. م
على مدى الست سنوات الماضية، كان الصينيون والجزائريون هم الأكثر طلبا لتأشيرات شنغن نحو فرنسا، حسث قدّم الجزائريون أكثر من مليوني طلب.

على مدى الست سنوات الماضية، كان الصينيون والجزائريون هم الأكثر طلبا لتأشيرة شنغن نحو فرنسا، بالرغم من انخفاض الطلبات عام 2020 بسبب الجائحة.

فحسب الموقع المختص، شنغن فيزا أنفو، فبين عامي 2017 و2022، قدم الصينيون 2.3 مليون طلب للحصول على تأشيرة شنغن نحو فرنسا. كي يأتي بعدهم الجزائريون في المرتبة الثانية، حيث قدموا أكثر من مليوني طلب للحصول على التأشيرة نحو فرنسا أثناء هذه المدة.

الموقع المختص يقول أن أحد أسباب ارتفاع طلبات التأشيرة نحو فرنسا المقدمة من طرف الجزائريين يعود إلى إتقانهم للّغة الفرنسية.

ومن بين الجنسيات الأخرى الأكثر طلبا لهذه الـأشيرة نجد المغربية والتونسية، إضافة إلى اهتمام  بالتأشيرات الفرنسية منذ 2020 من طرف الأتراك، والسعوديين واللبنانيين والإيفواريين والبريطانيين.

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