الصين تبدي استعدادها لتجسيد مشاريع السكك الحديدية بالجزائر

وزير الأشغال العمومية يستقبل سفير بكين

استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، الثلاثاء، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي جيان، حيث تباحث الطرفان فرص التعاون الثنائي وسبل تطوير الشراكة لإنجاز المشاريع الكبرى، لاسيما في مجال المنشآت القاعدية، وخاصة مشاريع توسيع وتمديد شبكة السكك الحديدية والمينائية.

وحسب بيان للوزارة، شكل هذا اللقاء، المنعقد بمقر الوزارة، بطلب من السفير الصيني، “فرصة لتناول واقع علاقات التعاون بين البلدين والتي وصفت بالممتازة، بالنظر إلى الشراكة الفعالة التي تربط الجزائر بالصين في مختلف مجالات القطاع لاسيما انجاز الطرق والطرق السيارة وشبكات السكك الحديدية”، يضيف ذات المصدر.

وبالمناسبة أكد الطرفان على “ضرورة بحث سبل تطوير الشراكة لإنجاز المشاريع الكبرى، لاسيما في مجال المنشآت القاعدية”.

وفي هذا السياق، يقول البيان، دعا رخروخ المتعاملين الاقتصاديين الصينيين إلى “تجسيد المزيد من الاستثمارات في هذا المجال والمساهمة رفقة المؤسسات الاقتصادية الوطنية في تحقيق مسعى دعم وتطوير الاقتصاد الوطني”.

كما تم التطرق إلى البرنامج “الهام والطموح” قيد الانطلاق في مجال السكك الحديدية والمنشآت المينائية بالجزائر، حيث أكد السفير الصيني على “اهتمام واستعداد الشركات الصينية في تجسيد مشاريع في هذه المجالات ورغبتها في مواكبة جهود الدولة الجزائرية في توسيع وتمديد شبكة السكك الحديدية والمينائية، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد”، يضيف ذات المصدر.