الصين تتبرّع بمبلغ مليون دولار لدعم تعليم الأطفال في غزة

قدمت الصين تبرّعا بقيمة مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، دعما لبرنامج الوكالة التعليمي لأطفال اللاجئين في غزة.

وأوضحت الأونروا في بيان يوم الأربعاء، أنها ستستخدم هذا التبرع لضمان حصول 5300 طالب وطالبة، على التعليم الأساسي في 5 مدارس تابعة لها في غزة.

من جهته، قال رئيس المكتب الصيني لدى فلسطين السفير تسنغ جيكسين إن الأونروا “تلعب دورا حيويا في التخفيف من المحنة الإنسانية للاجئي فلسطين، من خلال تقديم خدمات الإغاثة والحماية لهم”.

وأضاف أن الصين “تقدّر تماما عمل الوكالة وتثني عليه كثيرا. وقد دأبت على تقديم المساعدة في حدود قدرتها لدعم جهودها”.

متابعا يقول:”لقد تبرعت الصين بمبلغ مليون دولار هذا العام للأونروا، تنفيذا لاقتراح الرئيس شي جين بينغ المكوّن من ثلاث نقاط لتسوية القضية الفلسطينية”.