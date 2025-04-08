الصين تتجاوز أمريكا بـ 08 أضعاف في مبيعات هذا النوع من السيارات

كشفت بيانات صينية حديثة، عن بلوغ مبيعات السيارات الكهربائية مستوى 11,3 مليون وحدة خلال سنة 2024، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف مبيعات بقية دول العالم مجتمعة.

وحسب ذات الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة أنباء الأناضول، فقد تمكن السوق الصيني من تجاوز نظيره الأمريكي بنحو 08 أضعاف والأوروبي بأكثر من 03 أضعاف.

ويُعزى هذا النمو اللافت لسوق السيارات الكهربائية في الصين، إلى استمرار ارتفاع الطلب المحلي، بالإضافة إلى الدعم المالي الحكومي الذي يُقدَّم في إطار برامج استبدال السيارات التقليدية بأخرى كهربائية.

ووفقًا للوكالة، فقد قفزت مبيعات السيارات الكهربائية في الصين من نحو 01 مليون سيارة فقط في عام 2019 إلى 11.3 مليون سيارة في عام 2024، مسجّلة نموًا بأكثر من 10 أضعاف خلال 5 سنوات.

في المقابل، شهدت الولايات المتحدة زيادة بنسبة 10% في مبيعات السيارات الكهربائية خلال العام نفسه، حيث تم بيع 1.5 مليون سيارة.

أما في أوروبا، فقد بلغت مبيعات السيارات الكهربائية خلال 2024 نحو 3.2 ملايين سيارة، لكنها انخفضت بنسبة 6% مقارنة بعام 2023.

الصين تتجاوز أمريكا وتحقق طفرة جديدة في صناعة السيارات الكهربائية

وفي تقرير صيني سابق، أكد على تمكن عملاق صناعة السيارات في الصين “بي واي دي – BYD”، من تحقيق نقلة نوعية في مجال شحن السيارات الكهربائية.

وأعلنت الشركة عن ابتكار نظام شحن جديد يضاهي سرعة تزويد السيارات التي تعمل بالبنزين، ما يجعلها في مقدّمة الشركات العالمية المصنعة للسيارات الكهربائية وتوسيع حصتها في السوق العالمية.

وتتميز المنصة المسماة “سوبر إي بلاتفورم – Super e-Platform” ببطاريات شحن فائق السرعة ومحرك بسرعة 30 ألف دورة في الدقيقة، ورقائق طاقة جديدة من كربيد السيليكون، ما يمكنها من شحن السياراة في 05 دقائق ما يُتيح لها قطع مسافة قدرها 400 كلم.

ووفقا لـ “بي واي دي” فان هذا النظام سيجعلها في مقدّمة شركات صناعة السيارات الكهربائية في العالم، متجاوزة بشكل كبير شواحن “تسلا” الفائقة، والتي تمكن السيارات من قطع مسافة 275 كيلومتراً بعد عملية شحن تقدّر بـ 10 دقائق فقط.

أما السيارات المنافسة الأخرى مثل “سي إل إيه” (CLA) الكهربائية الجديدة التي تصنعها “مرسيدس-بنز”، فيمكنها قطع مسافة 325 كيلومتراً بعد شحنها لمدة 10 دقائق أيضاً.

بالنسبة لشركة “بي واي دي”، فإن المنافسة الحقيقية قد تكون أقرب مما يبدو، حيث تأتي من الشركات الصينية المنافسة. على سبيل المثال، تستخدم شركة “لي أوتو – Li Auto”، بطارية من إنتاج “كونتيمبوريري إمبيريكس تكنولوجي – Contemporary Amperex Technology” والمعروفة اختصاراً بـ(CATL)، في إحدى سياراتها، والتي يمكنها أن تقطع مسافة 500 كيلومتر بعد شحن البطارية لمدة 12 دقيقة فقط.

تقول “بي واي دي” إنها حققت قفزات كبيرة لدرجة أن سيارتها “هان إل – Han L”، إحدى السيارات الكهربائية التي سيتم تجهيزها بنظام “سوبر إي-بلاتفورم” الجديد، تضاهي سيارة سباق “فورمولا إي”.