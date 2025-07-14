الصين تتجاوز العقبات وترفع صادراتها بـ 5.8%

كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن تسجيل الصادرات الصينية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر جوان الماضي، بنسبة 5.8 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب ذات المصدر، فقد بلغت صادرات الصين خلال هذا الشهر مستوى 325 مليار دولار، متجاوزة توقعات الاقتصاديين والتي بلغت مستوى 05 %.

وبخصوص الواردات فقد بلغت نسبتها 1.1 % مسجلة أول نمو لها منذ فيفري الماضي، ما أسفر عن فائض تجاري بلغ 115 مليار دولار الشهر الماضي، بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصادرة يوم الإثنين، نقلها المصدر.

وشكّلت الصادرات القوية محركاً أساسياً للاقتصاد الصيني في النصف الأول من عام 2025، حيث دعمت الشركات في ظل ضعف الطلب المحلي، إلا أن هذا الدعم قد يتلاشى في النصف الثاني من العام إذا تصاعدت التوترات التجارية العالمية.

وفي مؤتمر صحفي أجراه، نائب رئيس وكالة الجمارك، وانغ لينغجون، قال فيه: “تجاوزت التجارة الصينية الضغوط وتقدمت في النصف الأول من العام”، مضيفاً بأن “لكن علينا أيضاً أن نُدرك أن الأحادية والحمائية في ازدياد على الصعيد العالمي، وأن البيئة الخارجية تزداد تعقيداً وقتامة وغموضاً”.