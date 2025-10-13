الصين تتجاوز عقبات الرسوم الأمريكية وترفع رقم صادراتها الخارجية

تمكنت الصين خلال شهر سبتمبر الماضي من تسجيل أسرع وتيرة نموٍّ في صادراتها خلال الستة 06 أشهر الماضية من العام الجاري، رغم الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجاتها.

ووفقاً لمقال نشرته وكالة بلومبرغ، نقلا بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم الاثنين، ارتفعت الصادرات 8.3% في سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفاقت هذه النسبة متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع بلومبرغ البالغ 6.6 %، ما يُظهر أن تدفق بضائع الصين إلى الأسواق العالمية ما زال عند مستويات قياسية دون أي تباطؤ يُذكر.

وقد سمحت القوة التصديرية للصين وبلوغ منتجاتها معظم دول العالم بالتعامل مع الرسوم الجمركية الأمريكية بشيء من الأريحية ما دفعها الى الإعلان عن ضوابط تصدير شاملة على المنتجات التي تحتوي حتى على آثار من بعض العناصر الأرضية النادرة.

واعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرار الصين أمرا خطيرا يستوجب متابعته، حيث هدّد ترامب، بإلغاء لقائه المخطط مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو الأول بينهما منذ 6 سنوات، كما أعلن عن خطط لفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على البضائع الصينية، إلى جانب قيود واسعة على “جميع أنواع البرمجيات الحساسة”.