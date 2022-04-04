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“الصين” تتصدّر الترند الجزائري في تويتر.. ما القصة؟

محمد عبد المؤمن
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“الصين” تتصدّر الترند الجزائري في تويتر.. ما القصة؟
ح.م
شنغهاي تحت الحجر

تصدّر وسم “الصين” الترند الجزائري في تويتر صباح الإثنين. والسبب هو عودة فيروس كورونا إلى الانتشار من جديد في مدينة شنغهاي.

ونقلت إذاعة الجزائر الدولية على حسابها في تويتر، باستعمال نفس الوسم. أنّ وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت عن إرسال أكثر من 2000 متخصّص طبي إلى شنغهاي التي تخضع لإجراءات الحجر بسبب تفشي الوباء.

وسم “الصين” يتصدّر الترند الجزائري على تويتر

في نفس السياق، أفادت وسائل إعلام صينية بأن السلطات الصحية في البلاد، اكتشفت نوعا فرعيا جديدا من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا.

وقالت صحيفة “غلوبال تايمز” المحلية، إنّ المتغير الفرعي الجديد اكتُشف لدى مريض يعاني من أعراض خفيفة.

وأضافت الصحيفة أنّ الحالة المكتشفة، حدّدت في مدينة سوتشو، على بعد 70 كيلومترا من شنغهاي.

وسجّل البرّ الرئيسي الصيني 13.146 حالة إصابة جديدة بالفيروس، إلى غاية مساء الأحد، بينها 11.691 حالة بدون أعراض. وهو أعلى ما تمّ تجسيله في يوم واحد، منذ ظهور الجائحة.

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