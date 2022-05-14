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رياضة

الصين تتنازل عن تنظيم كأس آسيا بِسبب “كورونا”

الشروق الرياضي
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الصين تتنازل عن تنظيم كأس آسيا بِسبب “كورونا”

تنازلت الصين عن تنظيم نهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم، المُقرّر إقامتها عام 2023.

وتسبّب ارتفاع عدد الإصابات بِفيروس “كورونا” في الصين هذه الأيّام في اتّخاذ القرار المذكور أعلاه، وفقا لِبيان نشره الاتحاد الآسيوي لِكرة القدم، السبت. وأضاف: “يُعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تقديره للصين والاتحاد المحلّي للعبة واللجنة الصينية المنظمة لكأس آسيا 2023، والذين قاموا باتخاذ هذا القرار الصعب، ولكن الضروري من أجل المصالح المشتركة لكأس آسيا 2023، حيث سيكون لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوقت الكافي من أجل تقييم الموقف بخصوص استضافة كأس آسيا 2023”.

وعن البلد الذي سيُعوّض الصين في استضافة كأس أمم آسيا عام 2023، قال الاتحاد القاري لكرة القدم: “سوف يتم الإعلان في الوقت المناسب عن الخطوات المقبلة المتعلّقة باستضافة نهائيات كأس آسيا 2023”.

وكانت الصين عام 2019، قد فازت بِسباق تنظيم كأس أمم آسيا 2023، بعد أن ترشّحت لِاحتضان البطولة الكروية القارية، في مضمار ضمّ أيضا كوريا الجنوبية وأندونيسيا وتايلاندا والهند.

هذا وفعلت السلطات الرياضية الصينية بِالمثل، وتنازلت عن تنظيم منافسات دولية رسمية لِألعاب القوى والتنس، مُبرمجة في الصيف المقبل.

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