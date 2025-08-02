الصين تتهم شركة أمريكية بتزويدها بشرائح مغشوشة

القضية تتعلق بقدرات تتبع المواقع وتعطيل الأجهزة عن بعد

اتهمت الصين، عملاق التكنولوجيا الأمريكية “إنفيديا”، بتزويدها بشرائح مغشوشة، تحمل عيوبا تحول دون تحقيق بيكين مشاريعها التكنولوجية والصيناعية المخطط لها.

وفي مقال نشرته وكالة “بلومبرغ”، كشفت عن استدعاء بيكين ممثلين عن الشركة الأمريكية، لمناقشة مزاعم تتعلّق بمخاطر أمنية مرتبطة بشرائح الذكاء الاصطناعي من طراز H20 التي تصنعها.

وفي بيان صادر عن إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، الخميس، قال “إن هذه الشرائح تنطوي على ثغرة أمنية خطيرة، وطالبت مسؤولي (إنفيديا) بتوضيح المخاطر وتقديم الوثائق ذات الصلة”، وأشار البيان إلى أن “القضية تتعلق بقدرات لتتبع المواقع وتعطيل الأجهزة عن بعد”.

ولم تعلّق “إنفيديا” على الموضوع فوراً خارج ساعات العمل الرسمية، كما لم تقر علناً بأن شرائح H20 تتضمن مثل هذه الوظائف.

وفي أفريل الماضي، قرّرت ادارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حظر بيع منتج H20 للصين، قبل أن تسمح السلطات الأميركية مؤخراً بعودته إلى السوق.

لكن بعض المشرّعين الأميركيين انتقدوا القرار، محذرين من أنه قد يعزز القدرات العسكرية لبكين ويزيد من قدرتها على منافسة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ليردّ على هذا الادعاء مسؤولون أمريكيون ويؤكدون أن الصين تملك أصلاً منتجات أكثر تطوراً من H20، توفرها شركات محلية مثل “هواوي تكنولوجيز”.

تجدر الإشارة إلى أن شريحة H20 الأقل تقدماً صُمّمت خصيصاً لتتوافق مع قيود التصدير الأميركية السابقة المفروضة على الصين.