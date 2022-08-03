الصين تحاصر تايوان عسكريا بعد زيارة بيلوسي.. هذه حقيقة الفيديو المتداول

بعد ساعات على وصول رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان على وقع تهديدات الصين، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ادعى ناشروه أنّه لعتاد عسكريّ صينيّ يحاصر تايوان برّاً وبحراً استعداداً للمناورات العسكريّة التي توعّدت بكّين بها ردّاً على هذه الزيارة. فما حقيقة ذلك؟

ويبدو في الفيديو المتداول سفن حربيّة وسط البحر وحاملة طائرات وطائرات حربيّة ومقاتلات في البحر ومحيطه. وعلّق مشاركو الفيديو بالقول “إعلام تايواني: الجيش الصيني يبدأ حصار تايوان من 6 جهات بمناورات الذخائر الحيّة”.

وبدأ انتشار هذا الفيديو في الثاني من أوت 2022 بالتزامن مع وصول رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان في وقت متأخر الثلاثاء في زيارة تحدّ يقوم بها أعلى مسؤول أميركي يتوجه إلى الجزيرة منذ زيارة سلفها نيوت غينغريتش في 1997.

وعبَر القادة الصينيون عن غضبهم من الزيارة إلى تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها ووعدت بـ”إعادة توحيدها” بالقوة إذا لزم الأمر. وأعلنت بكين عن سلسلة من التدريبات العسكرية بالذخيرة الحيّة حول الجزيرة ردّاً على الزيارة.

وقالت القيادة الصينية إنها ستجري “مناورات بحريّة وجويّة مشتركة في الأجواء البحريّة والجويّة الشماليّة والجنوبيّة الغربيّة والجنوبيّة الشرقيّة”.

وستشمل هذه التدريبات “إطلاق نار بعيد المدى بالذخيرة الحيّة” في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البرّ الرئيسيّ للصين.

وذكرت سلطات تايوان ليل الثلاثاء الأربعاء أن 21 طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة – وهي منطقة أكبر بكثير من مجالها الجوي.

إلا أنّ الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة له بكلّ ذلك، فقد أظهر التفتيش عنه أنّه منشور في 23 أفريل الماضي على صفحة عبر موقع تيك توك مع إشارة في التعليق إلى العيد الثالث والسبعين لتأسيس سلاح البحر الصينيّ.

واحتفلت الصين بالذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس القوات البحريّة في ذلك اليوم. ونشر الإعلام الرسميّ مقاطع فيديو عبر صفحاته الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.