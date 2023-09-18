الصين تحتجّ على ألمانيا بسبب تصريح “سخيف للغاية” لوزيرة خارجيتها

قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الإثنين، إن بكين قدمت احتجاجا إلى ألمانيا. بعد أن وصفت وزيرة خارجيتها الرئيس شي جين بينغ بأنه “ديكتاتور”.

وقال المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن تصريحات الوزيرة الألمانية “سخيفة للغاية، وتنتهك الكرامة السياسية للصين”.

وأدلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بهذه التصريحات في مقابلة مباشرة مع شبكة فوكس نيوز الأسبوع الماضي، في معرض إجابتها عن سؤال حول الحرب في أوكرانيا.

وقالت بيربوك:”إذا انتصر بوتين في هذه الحرب، فما هي العلامة التي سيشكلها ذلك بالنسبة للديكتاتوريين الآخرين في العالم، مثل شي جين بينغ الرئيس الصيني؟”.

وانتُخب شي جين بينغ رئيسًا للصين في 2013، ثم أُعيد انتخابه في 2018. وبعد تعديلات دستورية سمحت له بالترشح لفترة ثالثة، انتخب من جديد في مارس 2023.