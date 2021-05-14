الصين تحتفي بقمر ألكومسات 1 الجزائري

احتفت الصين، مؤخرا، بقمر ألكومسات 1 الجزائري الذي أطلقته في العام 2017 لمصلحة الجزائر.

وبحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية فإن العملة الورقية تعتبرمثل بطاقة التعريف لبلد ما، حيث غالبا ما تعكس أنماطها الخصائص التاريخية والثقافية للبلد وإنجازاته في التنمية الاجتماعية.

ومؤخرا ظهرت على العملة الورقية الجزائرية من فئة 500 دينار في نسختها الجديدة صورة القمر الاصطناعي الجزائري “ألكومسات-1” الذي طورته وأطلقته الصين لمصلحة الجزائر.

وفي 11 ديسمبر 2017، أطلقت الصين بنجاح القمر الاصطناعي الجزائري للاتصالات “ألكومسات-1″، حيث دخل القمر الاصطناعي في مداره المحدد، وكانت مهمة الإطلاق ناجحة تماما.

وفي أبريل 2018، أقامت الصين والدول العربية مراسم التسليم. منذ ذلك الحين، امتلكت الجزائر أول قمر اصطناعي للاتصالات، كما أنه أول قمر اصطناعي للاتصالات تطلقه الصين للدول العربية.

وتم تطوير هذا القمر الاصطناعي من قبل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء ويمكنه أن يغطي كامل أراضي الجزائر ويوفر خدمات الاتصالات للأشخاص في المناطق النائية.

وفي ماي 2020، زود هذا القمر الاصطناعي القناة الوطنية الجزائرية للتعليم عن بعد والتي افتتحت حديثا بخدمات البث عبر الأقمار الاصطناعية، وقدم تدريبات تعليمية لطلاب المدارس الجزائرين الذين توقفوا عن الدراسة بسبب تفشي كوفيد-19، الأمر الذي مكن الشعب الجزائري من الاستفادة من التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال خدمات الفضاء.