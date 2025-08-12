الصين تحث شركاتها المحلية على تجنب استخدام رقائق “إتش 20” الأمريكية

كشف تقرير حديث لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية، عن دعوت السلطات الصينية مؤسساتها المحلية، وخاصة الحكومية إلى تجنّب استخدام معالجات “إتش 20” (H20) التي تنتجها شركة “إنفيديا” (Nvidia) والاعتماد على البدائل المحلية.

ولا تقتصر هذه الحملة على “إنفيديا” فحسب، إذ تمتد لتشمل أيضاً مسرعات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة “أدفانسد مايكرو ديفايسز” (Advanced Micro Devices)، وفقا لذات المصدر.

وتخشى الحكومة الصينية من عملية اختراق معلوماتي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دقعها الى حث مؤسساتها المحلية لتجنب الاعتماد على هذه الرقائق، وقدمت استبيانا للمؤسسات الصينية تضمن عددا من الأسئلة أبرزها، لماذا يتم شراء رقائق “إتش 20” من “إنفيديا” بدلاً من الخيارات المحلية؟ وما إذا كان ذلك خياراً ضرورياً في ظل وجود بدائل محلية؟ وما إذا كانت قد وُجدت أي مشكلات أمنية في أجهزة “إنفيديا”؟.

وتزامنت هذه الرسائل مع تقارير إعلامية تثير الشكوك حول أمان وموثوقية معالجات “إتش 20″، التي سمح الرئيس الامريكي بتصديرها الى الصين بعد فترة انقطاع.

وقد أثارت الجهات التنظيمية الصينية هذه المخاوف مباشرة مع “إنفيديا”، التي نفت مراراً احتواء رقائقها على أي ثغرات أمنية.

ولاشكّ أن هذا القرار، سيدفع الشركة الأمريكية الى تسجيل انخفاض في ايراداتها السنوية مقارنة بالسنوات السابقة وقبل دخول حرب الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ.