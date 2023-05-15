الصين تحكم بالمؤبد على أمريكي بتهمة التجسّس

يبدو أن الخلافات بين القوتين العظميين تزداد يوما بعد آخر، فاليوم حكمت الصين على مواطن أمريكي بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس، حسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” اليوم الإثنين 15 ماي، معلقة أن حكما على رعية أجنبية بمثل هذه الحكم وهذه التهمة نادر الحدوث في الصين.

الأمريكي، واسمه جون شينغ وانغ لونغ، 78 سنة، مقيم دائم في هونج كونج، “ثبتت عليه تهمة التجسس وحكم عليه بالسجن المؤبد مع حرمانه من حقوقه السياسية مؤبدا”، هذا ما أعلنت عنه المحكمة الصينية التي حكمت على الرعية الأمريكي ونقته وكالة “فرانس برس”.

نفس المصدر قال أيضا أن الوقائع التي توبع بها المعني لم يتم ذكرها في البيان وحتى المحاكمة جرت في جلسة مغلقة، مضيفا أنه تم حجز ممتلكاته الشخصية والتي تبلغ 66000 يورو.

السفارة الأمريكية في الصين وفي تعليقها على الحكم قالت في تصريح لوسائل إعلامية أن وزارة الخارجية الأمريكية “ليس لديها أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج” وقالت أنه “لأسباب تتعلق بالسرية، ليس لديها المزيد من التعليقات”.

يأتي هذا الحكم عشية زيارة جو بايدن إلى اليابان للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة السبعة أيام 19، 20 و21 ماي. وتعيش الصين والولايات المتحدة توترا في علاقاتهما بسبب عديد الملفات: تايوان، هونج كونج، تعامل الصين مع الأويغور، والصراع التكنولوجي بين القوتين.

والولايات المتحدة تعلن عن اعتقال جاسوس صيني على أراضيها

الولايات المتحدة الأمريكية من جهتها، أعلنت اليوم أيضا، على اعتقال شخص تتهمه بتقديم معلومات إلى بيكين حول أعضاء من الجالية الصينية في بوسطن الداعمين لانفصال تايوان عن الصين.

ليتانغ ليانغ، 63 سنة، تم اعتقاله يوم 9 ماي، حسب بيان لوزارة العدل الأمريكية تناقلته وسائل إعلامية. وهو متهم بتقديم معلومات للسلطات الصينية، بين 2018 و2022، حول صينيين مقيمين في بوسطن داعمين لانفصال تايوان.

الرعية الصيني متهم بتقديم معلومات إلى السلطات الصينية حول شخص مشتبه به بتدنيس العلم الصيني في مسيرة مساندة لانفصال هونج كونج، إضافة إلى صور لمعارضين صينيين.

“لن نتسامح مع جهود الصين للتأثير على الخطاب العام وتهديد المشاركة المدنية في الولايات المتحدة”، هكذا صرح مسؤول شؤون الأمن القومي في وزارة العدل الأمريكية، ماثيو أولسن.