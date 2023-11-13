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الصين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الشروق أونلاين
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الصين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
وزير الخارجية الصيني وانغ يي

دعت وزارة الخارجية الصينية يوم الإثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وبذل كل الجهود لحماية المدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية.

جاء ذلك في بيان للخارجية الصينية حيث أكدت الصين أن “الوضع الإنساني في غزة خطير للغاية ومحنة مستشفى الشفاء هي صورة مصغّرة للمحنة الإنسانية بقطاع غزة”.

وأضاف البيان: “نحث الأطراف المعنية على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية أرواح المدنيين”.

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