الصين تدعو لعقد مؤتمر دولي حول الوضع في فلسطين

دعت الصين يوم الأربعاء، إلى عقد مؤتمر دولي حول الوضع في فلسطين، في ظل استمرار حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن “الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرت بأغلبية ساحقة، قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”.

وأضاف يقول إن “الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي ذي مصداقية، وواسع النطاق، وفعال، بشكل عاجل. من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى مسار حل الدولتين”.

وأشار الوزير الصيني إلى أن الوضع في قطاع غزة “يتدهور مع مرور كل يوم، كما أن عدد الضحايا المدنيين يتزايد”. متابعا بالقول:”لا يمكن لأي دولة مسؤولة تتمتع بحس أخلاقي أن تسمح باستمرار هذه المأساة”.