-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الصين تدعو لعقد مؤتمر دولي حول الوضع في فلسطين

الشروق أونلاين
  • 155
  • 0
الصين تدعو لعقد مؤتمر دولي حول الوضع في فلسطين
أرشيف
وزير الخارجية الصيني

دعت الصين يوم الأربعاء، إلى عقد مؤتمر دولي حول الوضع في فلسطين، في ظل استمرار حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن “الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرت بأغلبية ساحقة، قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”.

وأضاف يقول إن “الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي ذي مصداقية، وواسع النطاق، وفعال، بشكل عاجل. من أجل إعادة القضية الفلسطينية إلى مسار حل الدولتين”.

وأشار الوزير الصيني إلى أن الوضع في قطاع غزة “يتدهور مع مرور كل يوم، كما أن عدد الضحايا المدنيين يتزايد”. متابعا بالقول:”لا يمكن لأي دولة مسؤولة تتمتع بحس أخلاقي أن تسمح باستمرار هذه المأساة”.

مقالات ذات صلة
واشنطن تجري اتصالات مع قادة “حماس” عبر وساطة قطرية

واشنطن تجري اتصالات مع قادة “حماس” عبر وساطة قطرية

وزير الدفاع السعودي يزور الولايات المتحدة

وزير الدفاع السعودي يزور الولايات المتحدة

بالفيديو.. القسام تنشر مشاهد لعملية ضد قوات الاحتلال

بالفيديو.. القسام تنشر مشاهد لعملية ضد قوات الاحتلال

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بريطانيا بالدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بريطانيا بالدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

بالفيديو.. فتح معبر رفح أمام الأجانب والجرحى

بالفيديو.. فتح معبر رفح أمام الأجانب والجرحى

مقاطع صادمة لجنود صهاينة وهم يستمتعون بتعذيب معتقلين فلسطينيين!

مقاطع صادمة لجنود صهاينة وهم يستمتعون بتعذيب معتقلين فلسطينيين!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد