الصين تدعو مواطنيها إلى تخزين الغذاء.. تعرف على السبب الحقيقي!

أصدرت السلطات الصينية، توضيحا بشأن الضجة التي أحدثتها دعوة وزارة التجارة المواطنين لتخزين الاحتياجات من المواد الضرورية الأساسية.

وأفاد بيان منتدى رجال الأعمال العرب بالصين، الثلاثاء، ان “وزارة التجارة الصينية عاودت نشر تصريح آخر يوضح ويدعو إلى عدم الذهاب بعيداً في التفسيرات والتأويلات، وأن القرار يخص البؤر التي ظهرت بها بعض حالات المصابة بوباء كوفيد-19 وتك اغلاقها خلال اليومين الماضيين.”

وتابع البيان: وعليه ينفي منتدى رجال الأعمال العرب في الصين كل تلك الشائعات، بما فيها وجود موجات الشراء والتخزين للمواد الغذائية، ويود أن يطمئن كافة رجال الأعمال والمهتمين والمتابعين للشأن الصيني، كما يدعوا كافة الوسائل الإعلامية إلى التريث والتأكد من المصادر الرسمية.

الصين تدعو مواطنيها إلى تخزين المواد الغذائية استعدادا لحالة طوارئ لم تحددها

دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تخزين احتياطات غذائية من دون تحديد سبب الدعوة، أو ما إذا كان البلد مهدّداً بنقص الغذاء، وسط تفشّ محدود لفيروس كورونا أدى لتعطيل المواصلات.

ونشرت وزارة التجارة الصينية مساء الاثنين إعلاناً على موقعها الإلكتروني داعية العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ.

كما دعت الوزارة مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتدفق الإنتاج الزراعي والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخضراوات والحفاظ على استقرار الأسعار.

تعطل سلاسل التوريد..!

وعطلت سلاسل التوريد بسبب الحجر الصحي في ذروة تفشي وباء كورونا في مطلع العام 2020 في عدة أجزاء من البلاد وأُغلقت العديد من الطرق السريعة.

ومع اقتراب موعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فيفري المقبل، تخشى الحكومة من تفشي الوباء من جديد واتخذت إجراءات جذرية في الأسابيع الأخيرة بعد ظهور حالات تفشٍّ متفرقة في شمال البلاد.

يذكر أن الصين تعد أكبر مستورد للمنتجات الغذائية في العالم ما يجعلها عرضة للتوترات الدبلوماسية مثل تلك القائمة مع مورديها الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وذكرت الصحف الصينية،الاثنين، أن أسعار 28 سلعة غذائية ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 16% عن الشهر السابق، بالاعتماد على بيانات رسمية.

وتعرضت الصين في تاريخها لفترات مجاعة لا سيما في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات عندما تسبب نظام الملكية الجماعية للأراضي الذي فرضه النظام الشيوعي بعشرات ملايين الوفيات في الأرياف.