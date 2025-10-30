“الصين تدين بشدّة الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان”

دعاها إلى الامتناع عن "تخطي الخطوط الحمراء للقانون الدولي الإنساني"

قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك غانغ شوانغ يوم الخميس، إن بلاده “تدين بشدّة الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع في السودان”.

وطالب المندوب الصيني خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في السودان، ميليشيا الدعم السريع بأن “توقف فورا جميع أعمال العنف. وتمتنع عن تخطي الخطوط الحمراء للقانون الدولي الإنساني”.

وأكّد المتحدث على أن “وقف إطلاق النار في السودان، هو الأولوية الأهم والأكثر إلحاحا. وأشار إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736، الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع حصارها عن مدينة الفاشر”.

كما شدّد على “ضرورة وقف التدخل الخارجي، واتخاذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين”. قبل أن يدعو كل أطراف الصراع إلى “منح الأولوية لمصلحة السودان وشعبه، والامتثال الصارم لقرارات مجلس الأمن”.

وقالت مفوضية العون الإنساني في السودان، إن أكثر من 2000 مدني قتلوا خلال يومين بمدينة “الفاشر”، التي سيطرت عليها قوات “الدعم السريع، بعد انسحاب الجيش السوداني.

كما تحدثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مقاطع الفيديو تظهر تنفيذ القوات المدعومة من الإمارات، إعدامات ميدانية ضد مدنيين في أثناء فرارهم من “الفاشر”.