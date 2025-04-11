الصين تردّ على ترمب وتُعلن تجاهلها للرسوم المستقبيلة

أعلنت الصين اليوم الجمعة عن رفع رسومها الجمركية على السلع الأمريكية من 84 % إلى 125 %، ردّا على قرار الرئيس الأمريكي رفع الرسوم على واردات السلع الصينية إلى 125 %.

وفي بيان صادر عن وزارة المالية الصينية جاء فيه “نظراً لعدم وجود أي احتمال حالياً لقبول السوق للسلع الأميركية المصدرة إلى الصين في ظل مستويات الرسوم الجمركية الحالية، فإنه في حال واصلت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على السلع الصينية المصدرة إليها، فإن الجانب الصيني لن يعير ذلك أي اهتمام”.

وأعلنت الصين في وقت سابق، عن قتالها حتى النهاية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية، وأن تراجعها حول مسألة فرض رسوم على السلع الأمريكية غير وارد، خاصة أن الصناعات الصينية بات تغطّي السوق المحلي بشكل كبير، مقارنة بالسنوات العشرين الماضية.

وتعدّ الصين من بين أبرز العملاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال سنة 2024، مستوى 582,4 مليار دولار، ويشمل ذلك السلع الإلكترونية الاستهلاكية والمنسوجات والمواد الكيميائية والحبوب وقطع غيار ومعدات الطيران..

ووفقا لبيانات مكتب التمثيل التجاري الأميركي (USTR)، بلغت الصادرات الأميركية إلى الصين، خلال سنة 2024، مستوى 143,5 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.9% مقارنة بعام 2023، في حيث بلغت الواردات الأميركية من الصين 438,9 مليار دولار، بزيادة قدرها 2,8% عن العام السابق، وهو ما أدّى إلى تسجيل عجز تجاري أمريكي قدره 295,4 مليار دولار، بارتفاع قدره 5,8% عن عام 2023.