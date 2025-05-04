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اقتصاد

الصين ترفع انتاجها من الذهب إلى مستويات قياسية جديدة

الشروق أونلاين
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الصين ترفع انتاجها من الذهب إلى مستويات قياسية جديدة

 كشفت جمعية الذهب الصينية في آخر تقرير لها، أن الصين أنتجت أكثر من 87,24 طنًا من الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بزيادة قدرها 1,28 طن، أو ما يعادل 1,49% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 ووفقًا للبيانات الصادرة عن ذات المصدر، نقلتها وكالة “شينخوا” الصينية، انخفض استهلاك الذهب في السوق الصينية خلال الفترة الممتدّة بين جانفي ومارس بنسبة 5,96% على أساس سنوي، ليصل إلى 290,49 طنًا.

 وبلغ إجمالي استهلاك المجوهرات الذهبية في الصين خلال الربع الأول من العام الجاري 134,53 طنًا، مسجّلًا انخفاضًا سنويًا بنسبة 26,85%، في حين ارتفع استهلاك العملات والسبائك الذهبية بنسبة 29,81% ليصل إلى نحو 138,02 طنًا، وفق لذات الوكالة.

 وسجل استهلاك الذهب للأغراض الصناعية والاستخدامات الأخرى، حسب ذات المصدر، مستوى 17,94 طنًا خلال الفترة المذكورة، بانخفاض قدره 3,84% على أساس سنوي.

 وأشارت الجمعية إلى أن الطلب الاستهلاكي على المجوهرات الذهبية ظل ضعيفًا خلال الربع الأول، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب، رغم أن الوضع الجيوسياسي المعقّد وغير المتوقع، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي، عزز من دور الذهب كوسيلة للتحوط ومخزن للقيمة، مما أدى إلى زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية باعتبارها أصولًا استثمارية.

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