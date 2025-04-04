الصين ترفع نسق الحرب التجارية بفرض رسوم جديدة على أمريكا

قررت الصين فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على السلع الأميركية ردا على الرسوم الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي بيان لوزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، قالت إنها “ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية اعتبارا من 10 أفريل الجاري”.

كما أعلنت بكين عن ضوابط على صادرات المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم الجمعة 04 أفريل 2025.

وفي بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، قالت إنّ “الهدف من تطبيق الحكومة الصينية لضوابط تصدير المواد ذات الصلة وفقا للقانون هو حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية بشكل أفضل، والوفاء بالتزامات دولية”.

كما أضافت 11 كيانا إلى قائمة “الكيانات غير الموثوقة”، مما يسمح لبكين باتخاذ إجراءات عقابية ضد كيانات أجنبية.