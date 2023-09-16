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العالم

الصين تريد مواصلة تعاونها مع قادة الإنقلاب في النيجر 

الشروق أونلاين
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الصين تريد مواصلة تعاونها مع قادة الإنقلاب في النيجر 
وكالة أنباء النيجر
التقى الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الإفريقية، لي يو شي، مع كل من عبد الرحمن تياني، وعلي الأمين زين، اليوم السبت 16 سبتمبر، في نيامي.

التقى اليوم الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الإفريقية، لي يو شي، مع كل من رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، عبد الرحمن تياني، والوزير الأول النيجيري المعين من طرف الإنقلابيين، علي الأمين زين.

وحسب ما نقلته وكالة أنباء النيجر، فقد صرح المسؤول الصيني بعد لقائه بالرجلين، اليوم السبت 16 سبتمبر في نيامي “يشرفني جدًا أن يتم استقبالي من قبل رئيس الوزراء، ثم الرئيس (المجلس الوطني لحماية الوطن) وغيرهم من قادة الحكومة النيجيرية”.

الممثل الخاص للحكومة الصينية أضاف “أجرينا مناقشات متعمقة للغاية حول العلاقات بين الصين والنيجر” التي تعتبر “طويلة الأمد” و”مثمرة للغاية” أيضًا.

كما قال المسؤول الصيني “لقد أعربنا عن تقديرنا ورضانا للعلاقات الثنائية ولنتائج التعاون بين الصين والنيجر”.

المبعوث الصيني قال أن بلاده تهدف إلى “مواصلة وتطوير هذا التعاون المثمر بالفعل” و”تعميق الصداقة بين الشعب الصيني والشعب النيجيري، وبشكل أكبر بين الشعب الصيني والدول الإفريقية”.

كما أعرب المسؤول الصيني أيضا عن رغبته في الحصول على “فرص أخرى للعودة إلى النيجر وزيارة أصدقائنا النيجيريين القدامى”.

وتأتي زيارة الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الإفريقية، لي يو شي، اليوم إلى النيجر ولقائه مع قادة الإنقلاب، في سياق فرض عقوبات على النيجر، خصوصا من طرف دول غربية، على النيجر وذلك بعد الإنقلاب الذي أطاح بمحمد بازوم في 26 جويلية 2023.

في حين تريد الصين مواصلة تعاونها السلطات في النيجر “باسم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.”

وقد سبق للسفير الصيني في النيجر، جينغ فانغ، أن قام بزيارة الوزير الأول النيجيري المعين من طرف الإنقلابيين في 4 سبتمبر الماضي وذلك لإظهار دعم بلاده “في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها النيجر”.

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