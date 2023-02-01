الصين تستنسخ أبقارا خارقة الإنتاج لتفادي أزمة الحليب

كشفت تقارير إخبارية أن الصين نجحت في استنساخ أبقار خارقة الإنتاج، وذلك في تجربة فريدة من نوعها لتفادي أزمة الحليب.

وبحسب ما أفادت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية فإن علماء الأحياء أجروا لأول مرة عملية استنساخ ناجحة لأبقار خارقة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن جامعة نورث، فإن الأبقار المستنسخة من سلالة هولستين عالية الإنتاجية. حيث أن البقرة الواحدة منها قادرة على التزويد بـ 18 طنا من الحليب سنويا.

وأشارت إلى أن علماء جامعة الشمال الشرقي للزراعة والغابات استنسخوا 3 عجول عن طريق نقل نويات الخلايا الجسدية.

واستخدموا في هذه العملية أنسجة أذون الحيوانات.

وذكر جين يابينغ، رئيس مجموعة العلماء الذين نفذوا التجربة، أنها تتسم بأهمية كبيرة بالنسبة لإنعاش قطاع تربية الحيوانات في الصين، التي تستورد في الوقت الراهن نحو 70% من الأبقار الحلوب.

وأضاف أن العلماء يخططون لإنشاء قطيع الأبقار في غضون سنتين أو ثلاث، من أكثر من ألف بقرة ذات قدرات إنتاجية فائقة، لحل قضية اعتماد الصين على استيراد الحيوانات من الخارج.

وساد التشكيك عبر وسائل التواصل الاجتماعى في الصين من جدوى التلاعب بالجينات الحيوانية وتعريض البشر للخطر.

وأبدى نشطاء شكوكا إزاء شهية المستهلكين لحليب ولحوم متأتية من حيوانات مستنسخة.

يذكر أن العلماء الصينيين نفذوا في السنوات الأخيرة عددا من تجارب الاستنساخ على الخنازير والخيول والقطط والكلاب وغيرها من الحيوانات.