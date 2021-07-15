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العالم

الصين تسجل أول إصابة بشرية بسلالة “إتش 5 إن 6” من إنفلونزا الطيور

الشروق أونلاين
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الصين تسجل أول إصابة بشرية بسلالة “إتش 5 إن 6” من إنفلونزا الطيور

أعلنت الصين، الخميس، عن تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة “إتش 5 إن 6” من إنفلونزا الطيور، في إقليم سيتشوان.

وبحسب ما ذكر تلفزيون الصين المركزي “سي.سي.تي.في”، أن الرجل البالغ من العمر 55 عاما والمصاب بإنفلونزا الطيور في مدينة باتشونغ، قد نقل إلى المستشفى، لافتة إلى أن السلطات المحلية أعدمت الدواجن في المنطقة المجاورة.

وحسبما نقلت “رويترز” عن وسائل إعلام محلية، فإن الخبراء يعتقدون بأن العدوى “حالة عرضية”، وأن “خطر انتشار وباء منخفض للغاية”.

ويأتي الإعلان عن الإصابة البشرية بسلالة “إتش 5 إن 6” من إنفلونزا الطيور، بالتزامن مع إعلان اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إعطاء أكثر من مليار و400 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19.

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التعليقات
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  • احمد

    وحسبما نقلت “رويترز” عن وسائل إعلام محلية، فإن الخبراء يعتقدون بأن العدوى “حالة عرضية”، وأن “خطر انتشار وباء منخفض للغاية” هكذا كانوا يقولون عن كورونا في بدايتها .كما ان الصينيين _باستثناء المسلمين منهم _ لايذبحون وانما ياكلون الجيفة وياكلون كل شئ يتحرك على وجه الارض باستثناء البشر ..ومع انعدام النظافة اصبحوا بؤرة الاوبئة في الكرة الارضية

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