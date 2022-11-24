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العالم

الصين تسجل حصيلة قياسية لعدد الإصابات بكورونا

الشروق أونلاين
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الصين تسجل حصيلة قياسية لعدد الإصابات بكورونا
ح.م

أعلنت الصين، الخميس،عن تسجيل عدد قياسي من الإصابات بكوفيد-19، في وقت تشهد فيه مدن في أنحاء البلاد عمليات إغلاق محلية وقيودا أخرى تلقي بظلالها على التوقعات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مكتب الصحة الوطني إن عدد الإصابات المحلية الجديدة التي سجلت الأربعاء، بلغ 31454 إصابة، من بينها 27517 حالة من دون أعراض.

ويأتي ذلك رغم الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات، من فحوصات واسعة النطاق وقيود على التنقلات في عدد من مناطق الصين.

وتعد هذه الحصيلة أعلى من الرقم القياسي البالغ 29390 إصابة المسجل في منتصف أبريل الماضي، عندما كانت شنغهاي، ثالث أكبر مدينة في العالم من حيث عدد السكان، ترزح تحت إغلاق عام وكان سكانها يكافحون لشراء الطعام والحصول على الرعاية الطبية.

وأدى الارتفاع في عدد الإصابات إلى مستويات قياسية إلى تضاؤل آمال المستثمرين في أن تخفف الصين قريبا سياستها الصارمة (صفر كوفيد) التي تلقي، إلى جانب انكماش سوق العقارات، بظلال قاتمة على الاقتصاد.

وتتمسك القيادة الصينية بسياستها (صفر كوفيد) التي تتضمن بعض أكثر القيود صرامة في العالم، وتؤكد أن السياسة ضرورية لإنقاذ الأرواح والحيلولة دون انهيار النظام الصحي.

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